Für Aktive

Keine Angst, auch jeder Bottom wird hier fündig, denn die Mode von Ron Dorff ist wie geschaffen für den Mann.

Das Modellabel ist das Ergebnis der visionären Zusammenarbeit von Jérôme Touron aus Frankreich und Claus Lindorff aus Schweden. Aus Teilen ihrer Nachnamen setzt sich übrigens auch der Name der Marke zusammen: TouRON und LinDORFF. Das Motto der zwei – „Discipline is not a dirty word“ – motiviert, durchzustarten – und ihre Mode verlockt, sie anzuziehen. Oder sie beim Ausziehen zu zeigen. Dem Selbstdarstellungstrend fast aller sich im Internet Bewegender wird auch gehuldigt.

Auf der Homepage kann man via www.rondorff.com zu prallen Galerien wechseln, auf denen sich zufriedene Kunden in der Mode des Labels inszenieren. Mit instagram-Verlinkung zu den Profilen der Burschen. Frohes Cruisen!

Foto: pascalpprl / https://www.instagram.com/clementrvs/

