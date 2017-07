Roar! Der Sommertiger brüllt

Bands wie Mando Diao, Ace of Base oder ABBA zeigen und zeigten es schon der Welt: Skandinavier kleiden sich gerne lässig – aber schick.

Das Modelabel Tiger of Sweden versorgt uns dann auch mit neuen Modeideen für den Großstadtsommer. Sommerlich leicht und doch im feinen Zwirn kann Mann 2017 durch Natur und Stadt streifen. „Spielerisch, aber dennoch edgy, werden Blau- und Brauntöne mühelos mit hochwertigen Blumenmustern in einen Kontext gebracht. Auch die All-White-Looks tragen durch hochwertige Materialien wie Seide und feinste Baumwolle zum Wohlfühlen in der Sonne bei“, verrät dazu die Pressestelle. Dem werde ich nichts hinzufügen. Schön, die Entwürfe. http://www.tigerofsweden.com/de‎