MODE AUS POLEN

Erst 2011 ging es los, inzwischen ist auch die VOGUE ganz hingerissen von der Mode des trendigen polnischen Labels.

Die pop-artigen Prints von Mr. GUGU & Miss GO schlagen ein wie eine Bombe. Einhörner im Abendlicht, ein fetter Burger, Katzen unterm Regenbogen und einfach mal ein süßes Panda-Porträt.

Es gibt scheinbar absolut jedes Kitschmotiv, das man sich nur vorstellen kann. Kombiniert mit einer klassischen Hose am besten schwarz funktionieren die Teile auch bei Männern über dreißig. Achten sollte man nur darauf, dass dieses Oberteil dann das EINZIGE Highlight am Körper ist, sonst wirkt es schnell zu bunt. In Deutschland bekommt man die Mode von Mr. GUGU & Miss GO bundesweit in trendorientierten Boutiquen und natürlich über https://mrgugu.com/de.

Brandneu zu haben ist die Bademodenkollektion für 2017: