Modehauptstadt Berlin

Ja, ja, manch einer wird einfach nicht müde, Berlins Platz unter den Modestädten dieser Welt anzuzweifeln. Das sind dann meistens die Kritiker, die keine der Modenschauen und Messen besuchen.

Oder die Griesgrämigen, die in Berlin leben und aus Prinzip nur das loben, was mit einer Flugreise zu erreichen ist. Sollte ich mich irren: Entschuldigung!

Wir nehmen die – nicht nur – bunten Modetage Anfang Juli zum Anlass, dir in unserem „BERLIN FASHION WEEK“-Special informative Interviews, avantgardistische Modestrecken und hippe Trends vorzustellen.

All die Schauen richten sich zwar vor allem an Designer, Models, Agenten, die Presse, die Kreativen der Modeszene und Multiplikatoren, doch Messen wie der „Greenshowroom“ ermöglichen auch dem Normalo, sich ein neues Bild zu machen. Im Juli laufen sie wieder in Berlin, die Schlanken und Schönen in den neusten Entwürfen.

4. – 7. Juli, www.fashion-week-berlin.com