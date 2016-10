MBFW AN NEUER STELLE

Kaufhaus Jandorf

Traditionell dreht sich im Januar in der Hauptstadt alles um den sehr schönen Schein, um die Kreativen, die Energetischen, die Farborientierten.

Ja, es überrrascht dann wieder die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Die Tage, an denen nicht nur diverse (und immer mehr) Modemessen stattfinden, sind auch die Tage, an denen internationale Designer und regionale Größen ihre Entwürfe an Models auf den Laufstegen der Fachpresse und ihren meist prominenten Freunden vorführen. Und 2017 wird die Mode an besonderer und besonders geeigneter Stelle präsentiert: im Kaufhaus Jandorf in Berlin-Mitte.

Catherine Bennett, Senior Vice President & Managing Director der IMG Fashion Events & Properties dazu: „Die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin wird das erste einwöchige Fashion Event in dieser Location sein und bietet den Designern viele neue Möglichkeiten, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.“ Wir sagen: Daume rauf! Einen besseren Ort als dieses altehrwürdige und geschichtsträchtige Mode-Kaufhaus kann es gar nicht geben! Die Räumlichkeiten sind nahezu perfekt, der Ort ist sehr gut zu erreichen und es gibt jede Menge Restaurants und Hotels drum herum. Eine sehr gute Wahl.

17. – 20.1.2017, Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Kaufhaus Jandorf, u Rosenthaler Platz (und etwas laufen), www.kaufhaus-jandorf.de, mbfashionweek.com/berlin