Mit dem perfekten Mantel durch Herbst und Winter: Der Style-Guide 2017

Natürlich möchten wir die Sommersaison genießen und noch nicht an kaltnasse Tage denken. Doch wenn ihr euch schon mal mit den neuesten Herrenmantel-Trends 2017 auseinandersetzen möchtet, dann kommt jetzt unser Style-Guide für modebewusste Männer.

Die Passform

Mit einem stilvollen Mantel ist man für jede Gelegenheit gut gekleidet. Doch auch wenn man mit einem Mantel, der richtig sitzt, im Grunde nichts falsch machen kann, sind neben der Passform auch Schnitt und Material ausschlaggebend. Denn die Form des Mantels entscheidet über die Kombinationsmöglichkeiten und damit auch über die Gelegenheit, bei der ihr mit dem Mantel für einen gelungenen Auftritt sorgt. Um die richtige Passform zu finden, solltet ihr bei der Mantelanprobe unbedingt ein Sakko anhaben. So lässt sich leicht überprüfen, ob der Mantel zu eng anliegt und, viel wichtiger, das Sakko unter dem Mantel herausschaut. Ein zu kurzer Mantel ist ein absolutes No-Go und sorgt bestimmt nicht für einen stilvollen Auftritt. Auch ein zu weiter Mantel mit zu langen Ärmeln wirkt ungeschickt. Der perfekte Mantel unterstreicht vielmehr den Männerkörper und verhüllt das Outfit dezent. Bei der Länge des Mantels gilt: Am Knie des Mannes ist Schluss! Zu lange Mäntel lassen euch gedrungen und altmodisch aussehen.

Der Trenchcoat

Ein Blick in diesen Onlineshop mit einer großen Auswahl an Herrenmänteln zeigt, dass der Trenchcoat à la Humphrey Bogart wieder zurück ist. Neu interpretiert hat er jedoch einiges an Länge eingebüßt, und das ist auch gut so. Dieser Klassiker überzeugt mit seinem schlichten Design, den Schulterklappen und zwei Knopfreihen. Viele Modelle haben zudem einen Gürtel, um den weiteren Schnitt dieses Trendmantels an der Taille zu unterbrechen. Mit Jeans und Sneakern kombiniert, ist der Trenchcoat eine sportliche Variante für den Herbst.

Der Chesterfield

Der Business-Look ist im Winter nur vollständig mit dem Chesterfield-Mantel, einem klassischen Modell, das komplett auf Spielereien verzichtet. Mit nur einer Knopfreihe und einem körpernahen Schnitt setzt er den Männerkörper elegant in Szene. Modelle aus dickem Wollstoff sorgen auch in der kalten Jahreszeit für einen warmen Körper und veredeln jeden Anzug. Ein absolutes Must-have!

Der Parka

Wenn ihr Wind und Regen trotzen wollt, dann braucht ihr unbedingt einen Parka. Er ist nicht nur stylish, sondern auch funktional und praktisch. Auch wenn Stilbruch immer mal wieder angesagt ist: Den Parka mit dem Business-Look zu kombinieren, ist eine absolute Styling-Sünde. Der Chesterfield ist und bleibt die Nummer 1 zu Anzügen. Den Parka solltet ihr hingegen einfach als sportlichen Mantel tragen, ähnlich wie den Trenchcoat. Durch das Innenfutter ist er auch für kalte Tage bestens geeignet. Er wirkt jedoch schnell kompakt, sodass ihr eher zur engeren Hose greifen solltet. Auch wenn der grüne Parka klar im Trend liegt, zaubert ein schwarzer oder dunkelgrauer Parka ein wenig mehr Eleganz.

Der Dufflecoat

Dieser Herrenmantel hat es noch nicht geschafft, dem Chesterfield in Sachen Business-Look den Rang abzulaufen, obwohl es durchaus elegante Modelle des Dufflecoats gibt. Klassisch aus einem schweren Wollstoff gefertigt, fällt der Dufflecoat durch einen geraden Schnitt und eine komfortable Weite auf, und das ganz ohne Reißverschluss. Stilecht mit Kapuze wird er mit Knebelverschlüssen geschlossen. Passend für alle Kunstschaffende, ist dieses Modell kombiniert mit Jeans sehr leger und die richtige Wahl für Winteraktivitäten auf dem Land und in der Stadt. Unser Style-Guide zeigt: Es gibt für jede Gelegenheit einen passenden Mantel. Und es schadet nicht, wenn ihr mehrere Modelle in eurem Schrank habt. Vor allem fallen die aktuellen Herrenmantel-Trends durch schlichte Eleganz auf – ganz im Stil der skandinavischen Männermode, die lässig und schick zugleich ist.