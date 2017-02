Manchmal muss es Wagner sein

Oder doch lieber Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und William Shakespeare?

Wie man seinen gesunden Morgentee, den süßen Kakao oder den traditionellen Filterkaffee genießt, ist jedem selbst überlassen. Was aber immer sein muss, ist ein Behältnis für die hoffentlich aufmunternde Flüssigkeit. Wir empfehlen dafür die TALENT-Tassen vom Frankfurter Label FIFTYEIGHT PRODUCTS. Neu im Angebot ist Richard Wagner. Als Hommage an den (zugegeben umstrittenen) Komponisten und nicht nur für den Kaffeetisch gibt es jetzt die vollplastisch in 3D ausmodellierte Premium-Tasse aus Qualitätsporzellan mit 260ml Fassungsvermögen – MADE IN GERMANY. www.58products.com