L’HOMME INVISIBLE IM INTERVIEW

L’HOMME INVISIBLE

Mode für den Mann, so richtig sexy, aber so ganz und gar nicht bemüht oder unfreiwillig komisch. Wir sprachen mit dem Creative Director, Herrn Sandeep Sani, anlässlich des 30. Geburtstags der Marke. •rä

HERR SANDEEP SANI, WAS KÖNNEN SIE UNS ÜBER DIE MARKE ERZÄHLEN?

L’Homme Invisible wurde 1986 gegründet, damals gab es sehr wenig an innovativer, luxuriöser Herrenwäsche. Herrenwäsche wurde meist von der Frau oder Mutter gekauft. Die Marke eroberte die Kleiderschränke der Männer im Sturm und präsentiert einen neuen Mann – modern und sinnlich –, einen Mann, der sich in seiner Haut wohlfühlt. L’Homme Invisible wurde zu einem Referenznamen in der Herrenwäschewelt. Einzigartig, durch die bislang nie dagewesene Kombination aus Komfort, Stil und innovativen ergonomischen Schnitten.

WANN STARTETEN SIE BEIM LABEL?

Ich übernahm die Marke 2011. Meine damals erste Kollektion als Creative Director wurde ein Jahr später sofort in die Galeries Lafayette aufgenommen, ebenso in ausgewählte Edel-Boutiquen. Eine neue Energie wurde sichtbar, ergonomische Schnitte mit modernstem Design.

WOHIN GEHT DIE REISE?

L’Homme Invisible ist und bleibt, gestern wie heute, eine Marke, die durch Leidenschaft inspiriert wird. Diese Leidenschaft kann ich mit dem „Wohlfühl-Charakter“ und dem Komfort bei meinen Produkten schlussendlich sichtbar machen.

www.lhommeinvisible.com