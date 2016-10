KOMPLETTE RAUMAUSSTATTUNG AUS PAPPE

Room in a Box

Recycling ist angesichts der Klimaveränderung und der schwindenden Natur so wichtig wie nie. Warum also dann nicht in Pappe leben?

Klingt komisch, geht aber sehr gut. Nur Raucher müssen aufpassen ... Es ist noch nicht so lange her, dass die Jungunternehmer Lionel Palm (25), Gerald Dissen (31) und Christian Hilse (37) das erste mobile Bett aus Wellpappe vorgestellt haben. 2016 präsentieren die drei nun den ersten leichten und günstigen Steharbeitsplatz aus Wellpappe: „MonKey Desk“ (Monitor & Keyboard Desk).

„Bei MonKey Desk handelt es sich um einen Tischaufsatz, der jeden Schreibtisch in einen Steharbeitsplatz verwandeln kann. Dieser besteht aus zwei flach zusammenfaltbaren Podesten aus Pappe, eines für den Monitor oder wahlweise Laptop und eines für Tastatur und Maus. Wird der Aufsatz nicht mehr benötigt, kann er flach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden. Die Höhe der beiden Podeste ist so gewählt, dass sie dem Benutzer ein ergonomisch korrektes Arbeiten im Stehen erlaubt.“ Klasse!

http://roominabox.de/pages/monkeydesk