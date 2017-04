Heiß, heiß, Baby!

Okay, das Aprilwetter erinnert vielerorts gerade eher an die gemütliche Adventszeit, aber der Sommer kommt im großen Schritten. Und da braucht Mann sexy Badeschlüpper und Mode wie diese von Kings of Fashion.

Das Schweizer Modelabel ließ seine prallen Visionen der Kollektion „Heros“ in hochsommerlicher Atmosphäre in bester homoerotischer (antiker) Manier auf Ibiza inszenieren. Fast denkt man an die Bilder aus den 1950er- und 1960er-Jahren in inzwischen zur Kunst erklärten Magazinen wie „Physique Pictorial“ mit den Bildern von Bob Mizer. Ein kleidsamer Augenschmaus mit klangvollen Namen wie „Apollon“ und perfektem Sitz.

https://kings-of-fashion.com/