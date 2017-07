In Mode: Keith Haring

× Erweitern Keith Haring / Herschel

Seine Kunst wurde zum Synonym für Pop-Art. Keith Haring ist neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein einer der weltweit bekanntesten Künstler dieses Kunstgenres. Jetzt kann man sein Werk anziehen und auch tragen.

„Das übergeordnete Thema der Herbst 2017 Kollektion ist das New York der 1980er und 90er Jahre, deshalb war für uns klar, dass wir die Arbeit von Keith Haring involvieren müssen“, erklärt Jon Warren, Designdirektor bei Herschel Supply. „Er repräsentierte diese Zeit in der Geschichte von New York und war ein Pionier darin die Straßenkunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, was wir sehr inspirierend fanden.“

Der 1990 an den Folgen der Immunschwächekrankheit Aids verstorbene Künstler war aber auch ein durchaus mutiger und streitbarer Denker. Keith Haring wollte mit seiner Kunst auch auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen, er malte gegen Atomwaffen, gegen die Ausgrenzung Aids-Infizierter und gegen den gnadenlosen Kapitalismus. Da mutet es fast ironisch an, dass seine Ästhetik auch gerade in der Werbung bis heute gerne adaptiert wird.

Keith Haring wollte, dass alle Menschen – gleich welcher Hautfarbe, Religion, Sexualität, Herkunft oder sozialen Ursprungs – die gleichen Chancen und Rechte haben! Genau das malte er. Und so bunt, einfach und lustig seine Männchen auch wirken, seine Bilder transportieren eine Botschaft: gegen Unrecht, für Nächstenliebe. Keith Haring prägte die Kunstwelt und inspirierte auch bis heute einflussreiche Künstler wie Madonna. „Ich glaube nicht, dass Kunst Propaganda ist; sie sollte etwas sein, das die Seele befreit, die Fantasie weckt und die Menschen ermutigt, weiter zu gehen. Kunst feiert die Menschlichkeit, statt sie zu manipulieren“, sagte Keith einmal.

Die Keith-Haring-Linie besteht aus Taschen, Headwear, Accessoires sowie Jacken in einem auffälligen blau-weißen All-Over-Print mit roten Akzenten. Die Herschel-Supply-Keith-Haring-Kollektion ist ab sofort bei ausgewählten Händlern und auf herschel.eu erhältlich.