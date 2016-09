Ivanman

Mitten im hektischen Großstadtsommer eröffnete Modedesigner Ivan Mandzukic die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.

Seine frische Herangehensweise an das oft von klassischen Vorstellungen erdrückte Thema Herrenmode begeisterte aber nicht nur uns und ließ die Hitze vergessen. Seine Modeideen für den Frühling und Sommer 2017 wollte Mann am liebsten gleich tragen! Rosa und Weiß sind groß im Kommen – und der Pulli kann auch mal in die Hose.

www.ivanman.com, www.facebook.com/ivanmanberlin, instagram.com/ivanmanberlin/, ivanmanberlin.tumblr.com/