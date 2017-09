Aus den Fasern der Brennnessel

× Erweitern Foto: KOWA-Berlin Ivanman

Ja, im September kann man schon an die kalte Jahreszeit denken, Altweibersommer hin oder her. Uns besonders gut gefällt dabei die Herbst/Winter-Kollektion 2017/18 von IVANMAN. Und die lässt die Grenzen zwischen Fertigem und Unfertigem verschwimmen.

Bei der Präsentation der neuen Kollektion auf der Mercedes-Benz Fashion Week wurde in einem „edukativen Ansatz dem Publikum der Arbeitsprozess eines Designers offenbart“. Hierbei spielte das raue und einfache Material Nessel (hergestellt aus Fasern der Brennnessel) die zentrale Rolle der Konzeption: In Form von „eingezeichneten farbigen Linien, die Anweisungen für Verarbeitungsschritte aufzeigen, wird der Schaffensprozess wegweisend visualisiert. Die finalen Kleidungsstücke präsentieren sich als Ausdruck der gewollten Form in edlen Stoffen von Kaschmir bis Schurwolle“, verrät der Designer, „klassische Flieder- und Lilatöne prägen die Oversized-Formen und A-Silhouetten. Die neue Kollektion widmet sich dem Zeitgeist und bleibt trotzdem dem unverwechselbaren IVANMAN Stil treu: Klare, einfache Linien im Zusammenspiel mit aufwändigen Details und kräftigen Farben.“ Von wegen, Lila sei der letzte Versuch. Lila ist Trend!

