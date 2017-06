Immer frische Wäsche: Police Zebra

× Erweitern Foto: Ovidijus Maslovas Police Zebra

Das in Thailand ursprünglich als Hersteller von Polizeiunterwäsche gegründete Modelabel Police International verwendet ökologisch abbaubare Farben und Verpackungen.

„Kinderarbeit und Billiglohnländer, die keinen Mindestlohn gewähren, werden von uns gemieden“, verrät die Modemarke, die gerade im Begriff ist, Europa im Sturm zu erobern. „Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, aber natürlich auch gegenüber unseren Endverbrauchern, hat oberste Priorität. Unsere Mode besteht aus 100 % reiner Baumwolle, auf gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien wird in der Herstellung gänzlich verzichtet.“

Schon 1983 gegründet, ist das Label seit 2008 mit der Marke Police Zebra bisher vor allem in Australien äußerst erfolgreich. Lässige Eleganz, Ungezwungenheit und hoher Tragekomfort zeichnen die Linie aus, aber vor allem auch Vielfalt und Frische. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, die Kollektion wechselt ständig und ist nicht an die aktuelle Saison gebunden. Bei Police Zebra ist ganzjährig Sommer und man bekommt auch im Winter Shorts und Badeschuhe für einen spontanen Kurztrip in den Süden.

Neben Wohlfühlunterwäsche, die man am liebsten jeden Tag tragen will, gibt es auch eine breite und ständig wachsende Auswahl an Oberbekleidung – stylische Hemden, farbenfrohe T-Shirts, Polos, Chinos oder Slim-Fit-Jeans in modernen Waschungen. Alles passt zu allem und kann grenzenlos kombiniert werden!

Erhältlich in den Bruno's Shops (auch online) und unter http://police-international.de/

