HOCHSOMMERLICHES

Die Hitze ist da! Grund genug zu zeigen, was du jetzt tragen kannst.

Bei TOM TAILOR Denim Male setzt man in der warmen Jahreszeit 2017 besonders auf die Farbe Oliv, bequeme Shorts und angesagte Bomberjacken. Eine durch ihre Vielfältigkeit an Farben, Formen und Kombinierbarkeit bestechende Modevision, die nicht nur an Twinks gut aussieht! Die Hamburger Modemarke kleidet den Mann, egal wie alt/jung er ist. Wir sagen Danke und präsentieren Bein.

http://www.tom-tailor.de