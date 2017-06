Wetterfest und stylisch

Passend zum bisher recht regnerischen Sommer kommt jetzt eine neue Kollektion einer jungen Marke an den Start. Das Modeunternehmen Herschel Supply Co. startet mit dem Release seiner ersten Apparel Linie, der „Voyage Kollektion“, in die Herbst/Winter 2017 Saison.

„Die Voyage Kollektion besteht aus leichten, vor Wind und Regen schützenden Jacken“, lässt das Presseteam verlauten. „Die Herrenkollektion ist in den Größen Small bis XXL erhältlich und besteht aus der mit Druckknöpfen ausgestatteten Coach Jacke, dem Kapuzenmodell Wind und einem Anorak mit großer Vordertasche. Die Voyage Kollektion wird aus einem leichten, wetterfesten Ripstop-Gewebe hergestellt und in einer großen Auswahl an Farben und Prints angeboten.“

Das Label Herschel Supply Co. wurde 2009 von den Brüdern Jamie und Lyndon Cormack in Herschel, Kanada gegründet – die Brüder sind übrigens Nachkommen schottischer Einwanderer. http://herschel.com