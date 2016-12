Männermode – gut gekleidet auf dem Weihnachtsfest

Zu Weihnachten putzen sich die meisten mächtig heraus. Da darf es auch für den Mann ruhig mal etwas mehr sein als das bequeme Feierabend-Outfit. Aber wieviel "mehr" ist angemessen, wenn man Heiligabend mit der Familie verbringt?

Festlicher Smart Casual Look

Hemd ja, aber bitte kein Anzug!

Farbig darf es sein, aber nicht zu knallig!

Die Weihnachtsfeiertage werden auch heute noch in vielen Familien festlich zelebriert. In der Regel trägt der Mann dazu den Smart Casual Look. Das bedeutet: Dunkle Jeans, ein Jackett und darunter ein gutes Hemd. Es reicht ein etwas besseres Hemd, wie man es bei Walbusch findet – ein Hemd im Dreierpack aus dem Discounter sollte es angesichts des festlichen Anlasses aber nicht sein. Wichtig sind vor allem auch das Material und die Farbe der Kleidung: Kräftige Farben wie Rot oder Grün liegen in diesem Jahr nicht nur im Trend, sondern passen darüber hinaus auch hervorragend zu Weihnachten. Aber Vorsicht: Farbig bedeutet nicht knallig! Zudem sollte man beim Hemd ausschließlich zu helleren Farben greifen, die Hose sollte in jedem Fall dunkel sein. Besonders angesagt ist übrigens auch in dieser Saison immer noch die Kombination aus Hemd und Strick-Pullover.

Mode für jene, die es komfortabel und gemütlich mögen

Gemütlich geht immer, aber abgetragen ist out.

Kaschmir macht alle froh.

Bei den meisten Familienfesten geht es eher leger zu, denn im Vordergrund steht das Zusammensein, nicht das Outfit. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht trotzdem hübsch machen kann. Zum familiären Beisammensein passen am besten Kuschelpullover, T-Shirt und Jeans. Hier gilt aber: Keine ausgefransten Lebeklamotten mit provokanten Sprüchen und Prints. Schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe – jegliche Streitereien am Festtag sollten vermieden werden. Wer Jeans trägt, muss sich in diesem Jahr aber keine Sorgen machen, sich mühevoll in eine enge Röhre zwängen zu müssen. Viele aktuelle Jeans überzeugen durch hochwertige Denim-Stoffe, die besonders bequem sind. In diesen Jeans lassen sich die Weihnachtstage somit relaxed genießen. Komfortabel und bequem ist aber nicht gleichzusetzen mit unelegant. Das gilt auch für kuschlige Pullover: Kaschmir liegt immer im Trend und ist nicht nur schön kuschlig, sondern sieht darüber hinaus auch noch edel aus.

Pullover mit Tiermotiven?

Wer damit kein ironisches Statement setzen will, sollte auf Rentier-Pullover verzichten.

Dezente Muster liegen weiterhin im Trend.

Bereits im vergangenen Jahr gab es ein Comeback der plüschigen Motiv-Pullis – wobei die meisten sie mit einer gewissen Selbstironie zur Schau trugen. In Großbritannien gibt es sogar einen offiziellen Ugly Christmas Sweater Day. Auch im ersten Bridget-Jones-Film spielt ein Rentier-Pullover eine wichtige Rolle. Wer aber keine Lacher über die eigene Kleidungswahl riskieren will, der sollte auf kindlich-komische Tiermotive besser verzichten. Flauschige Norweger-Pullover sind aber nicht generell eine schlechte Wahl. Es gibt auch sehr schöne Modelle mit dezenten Motiven und Mustern. Und wer dann noch mit Allgemeinwissen beeindrucken will, kann jedem Interessenten erklären, warum der Norwegerpullover eigentlich so heißt, wie er heißt.