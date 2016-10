GÜNTHER KRABBENHÖFT: „Techno ist meine Leidenschaft“

Günther Krabbenhöft

Wahrlich ein Topmodel ist Günther Krabbenhöft (geboren 1945 in Hannover). Ein immer schicker, lebenslustiger Mann, der bei kaum einem Mode- oder Klub-Event fehlt. 2015 bekam er den „Street Fashion Pluck Award“, der vom VDMD – Netzwerk deutscher Mode- und Textildesigner e. V. verliehen wird. 2016 wurde er von den Lesern der Zeitschrift GQ unter die Top 10 der „100 bestangezogenen Männer in Deutschland“ gewählt. Wir sprachen mit dem modebewussten Sympathieträger.

WANN HAST DU BEGONNEN, DICH SO SCHICK ZU KLEIDEN?

Oh, schon immer. (grinst) Na ja, fast, das ging so mit 16 oder 17 Jahren los. Ich habe einen eigenen Stil, den ich gerne trage, da ist Mode, also sind die aktuellen Modeströmungen nie so das Thema.

UND WANN GING ES LOS MIT DEM MEDIALEN INTERESSE?

Ungefähr vor zwei Jahren, als das Foto von mir in der U-Bahn so populär wurde. Seitdem werde ich immer wieder angesprochen. Die Leute haben aber schon davor immer gut auf mich reagiert. Wer mich sah, lächelte meist oder zeigte mir „Daumen rauf“ ...

HATTEST DU DENN AUCH NEGATIVE ERLEBNISSE?

Nein, nie.

FOTOGRAFEN LIEBEN DICH. MIT WEM ARBEITEST DU BESONDERS GERNE ZUSAMMEN?

Da kann ich keinen nennen. Sie alle haben eine besondere Handschrift, einen besonderen Blick. Wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, dann mag ich sie auch.

AN WAS FÜR PROJEKTEN ARBEITEST DU GERADE?

Gerade an einer größeren Werbekampagne, die im Spätsommer startete. Das Schöne daran ist, dass ich dabei ich selbst sein kann ... Ich bin nicht nur das Gesicht zu einem Produkt, ich bin als Person Teil davon.

•Interview: Michael Rädel

