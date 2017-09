Grenzenlos stilvoll

Ein sensibler Designer wie Raf Simons und ein impulsives Sitzmöbel wie der Gummibären-Sessel von freistil, geht das? Ja, geht! Zusammen mit ausgesuchten Berliner Händlern wird die Sofafirma freistil Rolf Benz ihren Klassiker in diesem Herbst mit Möbelstoffen von Kvadrat/Raf Simons beziehen.

× Erweitern freistil/kvadrat Visualisierung: freistil Rolf Benz Event „Grenzüberschreitungen“ in Kooperation mit der Künstlerin Theresa Volpp, Zeichnung: Theresa Volpp

Grenzen überschreiten, eine eigene Vision von Schönheit entwickeln – zu dieser gestalterischen Freiheit ruft die Möbelmarke freistil Rolf Benz ihre Fans immer wieder auf. Mit Homestorys über Kreative und Querverbindungen zu Mode und Kunst zeigt freistil, wie Sofas made in Schwarzwald den eigenen Lebenstraum unterstützen können – und das auf stilvolle, fröhliche Weise.

Als Schüler von Martin Margiela und Begründer eines eigenen Labels hat der belgische Modedesigner Raf Simons früh gezeigt, was es heißt, eine eigene ästhetische Vision zu haben. Seine sensible und gewagte Art, Materialien und Farben zu kombinieren, verschafft ihm Hochachtung weit über die Fashion-Welt hinaus. Er hat dem Label Jil Sander eine neue, anspruchsvolle Note verliehen, hat Dior Women als Creative Director geführt und ist seit August 2016 Chief Creative Officer der amerikanischen Modemarke Calvin Klein. Seine erste Kollektion für Calvin Klein, die er im Februar vorstellte, wurde weltweit gerühmt – ebenso wie die Kampagne, die in diesen Tagen startete.

Seit 2014 pflegt Raf Simons eine vertrauensvolle Beziehung zu dem dänischen Label Kvadrat, das hochwertige Möbelstoffe für internationale Sofamarken herstellt. „Ich möchte etwas schaffen, das bleibt“, erklärt Raf Simons die Kooperation. In intensiver Zusammenarbeit gestalten Raf Simons und Kvadrat seitdem Möbelstoff-Kollektionen, in denen die Kunstfertigkeit von Kvadrat und die Eleganz von Raf Simons ideal zusammenwirken. Jetzt treffen sie auf die freistil Gummibären ­– und wirken wunderbar leicht und sophisticated.

