Diesen jungen Mann aus Brandenburg kann man kennen, zum Beispiel aus dem Fernsehen. Hier machte er mit bei „Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?“ (VOX) mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Florian Lange besteht aber auch ohne viel Tamtam.

WO HAST DU DEIN HANDWERK GELERNT?

Ich habe mir alles selbst beigebracht, so 2009 ... Ich hatte eine Tanztruppe gegründet und brauchte Kostüme. Also fing ich an zu experimentieren, und es kam tatsächlich ein Kleid dabei raus. (grinst)

WORAN ARBEITEST DU MEISTENS?

An der Mode, die bestellt wird. Das können Privatpersonen sein oder Tanzschulen, Theater ... Auch einige Promis sind dabei!

WIE KAMST DU EIGENTLICH ZU DIESER TV-SHOW?

Nun, die haben meinen Internetauftritt gesehen und mich angerufen. Das Gespräch lief gut und dann nahm alles seinen Lauf ...

UND WIE IST DER GUIDO SO?

So, wie man ihn im TV sieht. Gegen den ist nix zu sagen, er ist bodenständig, lieb und total nett. Er war drei Wochen bei uns, morgens bis abends, aß mit uns zu Mittag und Abend. Ein absolut toller Mensch!

WORAUF FREUST DU DICH IM SOMMER 2017?

Darauf, mit Gelb zu arbeiten. Mir kribbelt es richtig in den Fingern, gelbe Stoffe zu verarbeiten.

VERRATE UNS DEINEN PERSÖNLICHEN MODETREND.

Maritimes. Ja, das ist zwar fast jeden Sommer so, aber ich denke, 2017 wird es besonders maritim beim Mann werden.

UND WAS MACHST DU AM LIEBSTEN IM SOMMER IN BRANDENBURG?

Mit Freunden an der Havel sitzen und Kaffee trinken!

*Interview: Michael Rädel

http://www.mr-schneider.de