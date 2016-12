Geschenkidee: Solosocks

Wir haben für dich eine Auswahl besonders schöner Geschenkideen zusammengetragen, die deinen Liebsten Freude machen könnten. Oder sie dienen dir als Inspiration, dein Geld in Schönes zu investieren!

× Erweitern Solosocks

Diese Socken sind anders, denn bei den SOLOSOCKS von URU Design (You Are You) aus Dänemark gibt es keine Paare. Dennoch passen alle aus einer Kollektion perfekt zusammen. Somit entfällt nicht nur das lästige Zusammensuchen eines Sockenpärchens am Morgen, sondern auch das Entsorgen einzelner Socken, die der Partner verloren hat. Die Fußwärmer aus Bio-Baumwolle gibt es im 5er- oder 7er-Set, immer mit hoher Qualität und in ansprechenden skandinavischen Looks. www.uru.dk

Ein Artikel aus der aktuellen blu. Hier kostenlos online und als App: https://goo.gl/efoC32