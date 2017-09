Fashion-Trends der Herbst- und Wintersaison 2017/18

Ohne Blau kommt der modebewusste Mann dieses Jahr nicht durch die kalte Jahreszeit. Ob uni oder mit Karos unterlegt – Blau ist die Trendfarbe der kommenden Herbst- und Wintersaison. Auch die Zeiten von enganliegenden Hosen, Pullovern und Muskelshirts sind vorbei, denn Männer können sich nun in lässigen Looks mit Oversize-Schnitten wohlfühlen. Auch der als Kind so verhasste Rollkragenpullover erlebt sein Revival.

Weite Schnitte

Die Designer von Tiger of Sweden machen es vor: Lässig ist das neue Skinny, auch in der aktuellen Herrenmode. Während in den letzten Jahren noch enggeschnittene Anzüge und Hemden das Nonplusultra waren, geht der aktuelle Trend weg von körperbetonten Schnitten. Ein großer Vorteil: Keiner muss dafür trainieren, diesen Trend mitzumachen. Auch auf einen Mantel im Oversize-Look kann kein modebewusster Herr in diesem Winter verzichten. Die weiten Mäntel im XXL-Schnitt verzeihen so manche Naschattacke und können mit lockeren Jeanshosen oder, wenn es dem Anlass angemessen ist, Jogginghosen kombiniert werden.

Trendfarbe Blau

Im 19. Jahrhundert galt Blau als reine Mädchenfarbe, da auf Gemälden traditionell Blau für das Gewand der Jungfrau Maria verwendet wurde. Rottöne und Rosa hingegen wurden mit Aggressivität assoziiert, weshalb Jungen oftmals in diesen Farben gekleidet waren – also exakt das Gegenteil der heutigen gendertypischen Farbverteilung. In der Modeszene ist die Farbe Blau jedoch sowohl in Damen- als auch in Herrenkollektion zu finden. In der Farbtherapie hat jede Farbe eine andere Wirkung auf die Psyche – wer blau trägt, gilt als ehrgeizig und weiß, was er will. Deshalb sind dunkle Blautöne vor allem in Business-Kleidung zu finden.

Blauer Anzug

Business-Look

Business as usual bedeutet für den modebewussten Mann von heute: Chino, Hemd und Sakko. Nach wie vor ist auch der Anzug nicht aus den Kleiderschränken wegzudenken, doch die neuen Kollektionen auf den Laufstegen zeigen, dass er alltagstauglicher wird. Schlicht und klassisch ist der Anzug weiterhin, doch es ist durchaus legitim, das Sakko mit sportlichen Jeans zu kombinieren. Auch das Tragen von Turnschuhen zur Anzughose ist kein Tabubruch mehr. Die Form des Sakkos bleibt jedoch weiterhin klassisch-sachlich, denn am durchgängigen Schnitt der Stoffjacke mit einer außen aufgesetzten Brusttasche ändert sich nichts. Hinsichtlich der Farbe herrschen dunkle Blau- und Grautöne weiterhin vor.

It-Piece Rollkragenpullover

Euer Hals wird es euch danken, denn in den letzten Jahren wurde er höchstens durch Accessoires wie Schals warm gehalten. Das ändert sich mit den diesjährigen Herbst- und Wintertrends gewaltig. Der Rollkragenpullover ist zurück! Ob gestrickt oder aus klassischer Baumwolle – am It-Piece Rollkragen kommen Style-Fanatiker diesen Winter nicht vorbei. Wandelbar wird er durch weite Schnitte und mutigere Farben und Muster, die ihn nicht mehr so eingestaubt aussehen lassen. Herbst und Winter: Wir sind bereit!