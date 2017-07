FASHberlin am Vorabend der Berlin Fashion Week

× Erweitern European Fashion Award FASH

Who run the world? Girls! Am Vorabend der Berlin Fashion Week wurden sie wieder vergeben, die European Fashion Awards FASH.

Die Ausgezeichneten wurden in der Kategorie Studierende: Hannah Kliewer (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg), Lea Schweinfurth (Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle) und Andreas Stang (Fachhochschule Bielefeld (kleines Bild rechts)).

Preisgekrönt in der Kategorie Abschlussarbeiten werden Livia Honus (AMD Akademie Mode & Design, Hamburg), Sonja Litichevskaya (Esmod Berlin) und Katja Skoppek (Fachhochschule Bielefeld).

Die European Fashion Awards wurden am Vorabend der Berliner Modewoche im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Bode-Museum auf der Museumsinsel verliehen.

3.7., FASH 2017, Bode-Museum, www.FASH.berlin

Auch dabei war Mister Model-Macher Rolfe.