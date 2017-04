Er hat einen schönen Sack ...

... auf dem Rücken. Dieser besticht durch geradliniges Design und beste Qualität – Schweizer Qualität.

Das Label QWSTION steht für vornehmer Zurückhaltung und eine zeitlose Eleganz, die sowohl dem Hipster, dem queeren Klubber oder den weltmännischen Geschäftsmann steht.

Was inspirierte die neue Kollektion? „Während Skandinavien von Meeren umgeben ist, bleibt im Binnenland Schweiz die Sehnsucht nach dem Ozean allgegenwärtig. Genau mit dieser setzt sich QWSTION in der neuen Special Edition Organic Marina Leather auseinander“, verraten die Modeschaffenden. „Nautische Elemente wie der klassische Peacoat haben die Farbwahl der Special Edition inspiriert. Das eigens von uns entwickelte Canvas-Material in Navy akzentuiert den maritimen Charakter der Kollektion.“

Und was gibt es über das Material zu sagen? Hier überzeugen eine Eco-PU-Beschichtung, der wasserabweisender Bionic-Finish und goldene Verschlüsse (die aber wirklich nicht albern wirken). Schwarze Lederdetails und Rayon-Gurte runden das minimalistische Design der Kollektion ab. Sollte man sich gönnen.

