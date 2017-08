× Erweitern boubouki Wal Damit werden Fliesen schöner.

Es gibt zwei Arten von Walen: die mit Zähnen (etwa Orcas und Pottwale, diese haben einen flachen Unterkiefer) und die mit Barteln, die dann eine bauchige Unterseite haben. So einen Wal kann man sich jetzt – so oft man will – auf die Fliesen kleben, boubouki sei Dank! Schön, der Wal. www.dawanda.com