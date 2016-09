CABIN SPACEY: WOHNEN AUF DÄCHERN

Cabin Spacey

Fast zu schön, um wahr zu sein, klingt das, was Simon Becker und Andreas Rauch von Cabin Spacey versprechen: Nachhaltige Materialien, designt nach den wirklichen Bedürfnissen der Wohnungssuchenden. Ökologisch, modern, intelligent, modular, flexibel. Wir fragten nach.

DIE IDEE, AUF DÄCHERN ZU WOHNEN, IST SO NEU NICHT, DOCH IHR GEHT ANDERE WEGE. BEI EUCH GEHT ES NICHT UM LUXUS, RICHTIG?

Simon: Die oberste Etage ist meist für große Lofts und Luxuswohnungen reserviert. Uns geht es aber darum, die Dachflächen als ungenutzte Ressource zu aktivieren – großartige Ausblicke inklusive.

Andreas: Mit einem minimalistischen Konzept wollen wir alternativen Wohnraum schaffen und zeigen, dass man in großartiger Lage mit ungewöhnlichem Ausblick auch auf kleinem Raum komfortabel leben kann. Das Konzept ist zugeschnitten auf eine kommende Generation urbaner Nomaden, die Wert auf höchste Lebensqualität und Ressourceneffizienz bei maximaler Flexibilität legen.

EURE WOHNUNGEN SIND MIT 20 QUADRATMETERN NUR ETWAS GERÄUMIGER ALS EINE MÖNCHSZELLE, TROTZDEM KOMMT EUER PROJEKT AN. HAT DER MENSCH GENUG VON PROTZEREI?

Andreas: Ja, wir glauben, dass diese Generation immer mehr weg kommt vom Besitz und sich mehr auf Zugang und Nutzung von Dingen und Dienstleistungen fokussiert. Das hat zur Folge, dass diese Menschen (wir zählen uns selbst dazu) immer weniger (Dinge) zum Leben brauchen, da die Zugänge, wie zum Beispiel zu einem Auto durch Carsharing, immer vorhanden sind.

Simon: Hinzu kommt, dass durch minimales Wohnen nicht an Komfort eingespart werden muss. Im Gegenteil. Ein schlankes Leben ermöglicht Flexibilität und Mobilität. Die Statussymbole von morgen werden sich viel mehr auf immaterieller Ebene abspielen. Premium-Accounts, als Erster eine neue Dienstleistung nutzen und so weiter ...

HÄLT SOLCH EIN HAUS DENN EIN LEBEN LANG?

Andreas: Wir arbeiten mit einem sehr erfahrenen Hersteller aus Österreich zusammen. Dessen Technologie bedient sich uralter Zimmermannsregeln, die von Bauernhäusern abgeleitet sind, die bis zu 400 Jahre alt sind. Nur weil das Haus klein ist, heißt es nicht, dass es primitiv ist. Es ist genauso sorgfältig entworfen, konstruiert und für eine lange Lebensdauer entwickelt worden wie ein gutes „großes Haus“. Daher gehen wir davon aus, dass so ein Haus nicht nur eine Generation überleben kann. Die Innenräume sind so aufgebaut, dass man ganze Komponenten auch herausnehmen und austauschen, sozusagen upgraden oder updaten kann. Es soll also auch viele kommende Techniktrends überdauern.

WIE STURMSICHER IST DAS HAUS AUF DEM DACH?

Simon: Die Sicherheit eines Gebäudes wird von strengen Auflagen reguliert, an die auch wir uns halten müssen. In dem Fall betrifft das die Statik. CABIN SPACEY besteht daher aus einer soliden Vollholz-Hülle, die den anfallenden Windlasten locker gewachsen ist. Bevor ein CABIN SPACEY vom Dach geweht wird, knicken in den Straßen die Ampelmasten ein.

EURE HÄUSCHEN KÖNNEN ABER AUCH AUF DER ERDE STEHEN, ODER?

Simon: Natürlich, CABIN SPACEY soll nicht nur auf jedem Dach die Möglichkeit aufzeigen, alternativen Wohnraum zu schaffen, sondern auch in jeder Nische der Stadt. Liegt zum Beispiel eine Brachfläche ungenutzt in der Stadt und die Verhältnisse sind noch nicht geklärt, kann Cabin Spacey schnell und unkompliziert diesen Platz einnehmen, bis es dann zur tatsächlichen Bebauung kommt. Die Cabins sind nämlich nicht nur schnell aufgebaut, sondern können auch in kurzer Zeit abgebaut und an ihren neuen Bestimmungsort gebracht werden.

Andreas: Auf den Dächern sehen wir aber ein enormes Flächenpotenzial verbunden mit wunderbaren Ausblicken. Wir wollen diese Möglichkeit als Erste ins Visier nehmen. Daher glauben wir, dass wir auf den Dächern mit CABIN SPACEY nicht nur eine neue Ebene erschließen – die Stadt über der Stadt –, sondern auch eine neue Form des Wohnens aufgrund der Größe und der Funktionen in den urbanen Raum bringen.

WIE KANN MAN EIGENTLICH WIRTSCHAFTLICH UND NACHHALTIG WIRKEN?

Andreas: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit widersprechen sich in unseren Augen nicht. Im Gegenteil: Nachhaltige Produkte sind oft viel sorgfältiger entworfen und produziert. Alles, was wir erschaffen, hat mindestens einen Lebenszyklus – bei einer Papierserviette ist dieser sehr kurz, bei einem Investitionsobjekt wie CABIN SPACEY sollte er möglichst lang sein. Sobald die Lebensdauer eines Produkts abläuft, haben wir ein Problem – nämlich Müll. Daher machen wir uns ganz intensive Gedanken darüber, welche Materialien von welchen Herstellern verwendet werden und wie wir diese kombinieren. Wir haben das Gefühl, dass die Meinung noch weit verbreitet ist, Nachhaltigkeit wäre zwangsläufig teurer – wir aber wollen zeigen, dass Ökologie smarter und Nachhaltigkeit zwangsläufig besser ist.