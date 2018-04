Besonders puristisches Design

Stylisch und praktisch: Sting.

Mit ihren filigranen Metallbeinen überzeugt die neue Möbelserie Sting (engl. Stachel oder Spitze) voll und ganz. Das modular angelegte Programm soll für jedes Sitzmöbel, Sofas, Liegen oder Sessel den passenden „Rahmen“ bieten, benötigte Accessoires in Griffweite bringen, aber auch solo schlichtweg gut aussehen. Unter den Massivhölzern befinden sich Eiche, Esche und Nussbaum. MDF-Oberflächen in Lackfarben sind jetzt auch pulverbeschichtet erhältlich, diese bleiben resistenter gegen Kratzer. Bunte Glasplatten werden farbig unterlackiert, Gläser in einem Bronze- oder Schwarzton komplett durchgefärbt. Mit Marmor und Kalkstein werden erstmals auch Steinoberflächen angeboten. Die kombinierfreudigen Couchtische in den Grundformen Kreis, Quadrat und Rechteck umfassen drei Höhen (30/35/40 cm), damit auch versetzt angeordnete Zweier- oder Dreiergruppen entstehen können.

www.cor.de