Avantgarde-Mode kunstvoll inszeniert

Matthias Maus ist einer der populärsten Modedesigner der Szene. Anfang Juli lädt er zur Modenschau und Videopremiere.

Am 5. Juli zeigt der Designer im Berliner Klub „Mein Haus am See“ ab 21:15 Uhr seine aktuellen Modevisionen – die auch sehr erotisch sein können – unter dem Titel „Run to the Sun“.

„Bei mir ist es einfach so, dass anstelle des Brautkleids, wie bei anderen Designern, das Hüftcollier der Höhepunkt einer Modenschau ist. Das ist einfach ein Eyecatcher.“

Am selben Abend hat auch das dazugehörende kunstvolles Video Premiere, zusammen mit Sebastian Weinman hat der Designer seine Entwürfe am Berliner Alexanderplatz inszeniert.

Hier ist der Videotrailer zum Remake des legendären Erasure-Videos zum Hit „Run to the Sun“ aus dem Jahr 1994:

Das 1994-Erasure-Video: