ANDREAS MAG ES BEQUEM

Ein bisschen Grün hing noch an den Bäumen, als die Bilder geschossen wurden, trotzdem ist die hier für dich inszenierte Mode genau das Richtige für den Winter. „Der Mantel überzeugte mich durch seine taillierte Passform, er wird durch seinen hochgeschlossenen Rundhalskragen zum Hingucker“, schwärmt Andi und fährt fort: „Die Hose ist samtig blau und in skinny Passform. Die Stiefel sind aus weichem Leder mit einem Reißverschluss an der Rückseite und sind sehr bequem“. www.blu.fm/style

Mantel: CINQUE

Shirt Long Sleeve: IMPERIAL

Hose: Zara Men Collection

Stiefel: Ralph Harrison

Schal: STROKESMAN’S