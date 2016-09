BERLIN ALTERNATIVE FASHION WEEK: HEUTE GEHT ES LOS!

Zweimal im Jahr dreht sich in Berlin alles um Modetrends, fesche Fashion-Ideen und auch etwas um die quirlige Selbstdarstellung: im Winter und im Sommer bei der Mercedes-Benz Fashion Week & der Fashion Week Berlin.

Aber man kann sich auch jetzt im Herbst an trendiger Bekleidung erfreuen und das Neuste erleben: Die BERLIN ALTERNATIVE FASHION WEEK öffnet am 28.9. für die Presse und am 29.9. für alle ihre Pforten im Postbahnhof. Bis zum 1.10. gibt es ungewöhnliche Mode, Designer aus der Szene, Avantgarde-Mode aus dem Underground. Dieses Jahr mit dabei ist auch Nixi Killick!

www.berlinalternativefashionweek.com