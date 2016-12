Attacke auf schwule Jugendliche in Waffle House Restaurant

Ein undatiertes Video, das am 9. Dezember auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt einen schrecklichen Angriff auf einen jungen, scheinbar schwulen Mann in einem Waffle House Restaurant in den USA.

In dem Video sind zuerst zwei Männer zu sehen, die an der Theke streiten, bis der spätere Angreifer den schwulen Jugendlichen als "Tunte" beschimpft und ihn unerwartet angreift.

Ein weiterer junger Mann, der auch schwul zu sein scheint, versucht, in den Kampf einzugreifen worauf sich schnell eine Schlägerei entwickelt.

Der Angreifer setzt seine Attacke fort. Während die schwulen Jungs rückwärts stolpern, fliehen Gäste schreiend aus dem Restaurant.

Ein dritter Jugendlicher tritt kurz darauf in Aktion indem er dem Angreifer einen Stuhl auf den Rücken schlägt und versucht, ihn von der anderen Jungs weg zu ziehen. Die drei kämpfen so lange bis sie von Gästen und Mitarbeitern aufgefordert werden damit aufzuhören.

Details in welchem Restaurant der Kette die Aufnahmen gemacht wurden, und ob die angegriffenen Jugendlichen okay sind, ist bisher nicht bekannt. Über das Video wurde zuerst von einem britischen LGBT-Blog berichtet, wo allerdings nur eine bearbeitete Version mit Werbung im eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

Die ursprüngliche Version des Videos könnt ihr unten anschauen.