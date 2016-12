Wohin zwischen Weihnachten und Silvester?

× Erweitern Foto: Ulrich Merkel / pixelio.de Silvester

Wer am 24.12. zumindest am späteren Abend nicht daheim hocken möchte, hat gleich zwei feierliche Möglichkeiten sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Entweder geht es in die Blue Lounge ab 23 Uhr zum Hot & Holy Christmas Late Night Special (bei freiem Eintritt) oder aber ins Venue zur HomOriental, ebenfalls ab 23 Uhr. Egal wie, die Nacht muss heute weder still noch heilig sein.

Am 25.12. geht es dann so richtig los! Zum einen wartet die SEXY Crucified Christmas Edition im Bootshaus in Köln mit 6 Star-DJs auf 2 Dancefloors und allem Drum und Dran, inklusive Show von Markos Mueller. Zum anderen steigt im Studio in Essen die Gay Happening XMAS Explosion, auch ein Garant für zünftige Feierei. Wer bis Silvester nicht single bleiben, will geht einfach zur Flirt-Party in der Blue Lounge ab 22 Uhr, denn hier heißt es: „find your lucky number.“

Am 26.12. wartet direkt der neue Sensotron Frühklub auf feierwütige Schlaflose. Die offizielle SEXY Afterhour steigt im Club Domhof. Hier arbeiten Thomas William, Alejandro Alvarez und Jon Doe hinter den Plattentellern. Wer erst gegen Abend wieder fit ist, sollte die Blue Lounge besuchen. Dort steht ab 22 Uhr das Battle Hella von Sinnen vs. DJane Blues auf dem Programm.

Wer am 27.12. nichts vorhat sollte die Stimme ölen und um 22 Uhr zum Karaoke in der Mumu gehen, natürlich mit dem Clip-Karaoke-Team und absolut kultig.

Am 28.12. ist das celebrate! Weihnachtsferien Special im Loom absolutes Pflichtprogramm. Hier wartet heute zusätzlich zur Main-Area eine separate 80er, 90er, Trash & Bad Taste Sound Area. Die Türen öffnen sich um 22 Uhr. Und nicht das celebrate!-Vorglühen ab 20 Uhr in der Mumu vergessen!

Wer schon einen Tag vor Silvester ordentlich feiern will, geht am 30.12. in die Blue Lounge. Ab 22 Uhr gibt es hier House, Elektro, Indie, HipHop und vieles mehr auf die Ohren. Natürlich von DJ Blues.

Und dann ist er endlich da, der 31.12. Ein Tag prädestiniert für professionelles Ausgehen, mit oder ohne gute Vorsätze für 2017. Schon um 16 Uhr wird in geht es los mit der Silvesterparty XXL im K1 Club in Düsseldorf. Es warten zahlreiche Specials in Aktionen. Ab 20 Uhr feiert die Mumu ins neue Jahr. Musikalisch wird hier The Best Of 2016 geboten. Eintritt sind schmale 5 Euro und das für alle Bars in der Schaafenstraße zusammen! Ebenfalls um 20 Uhr heiß es Silvester in der Maxbar - bunt und effektvoll. Bei Sekt, Cocktails und guter Musik darf ordentlich gefeiert werden. Auch im era wird gefeiert, mit Feuerwerk und einem free Prosecco um Mitternacht. Um 22 Uhr beginnt dann celebrate! Silvester im Loom. Von den DJs Olga O und DjCK gibt es hier Dance Classics, Mainstream, Charts, Pop und House auf die Ohren. Eine Stunde vor Mitternacht öffnet die Blue Lounge zur fünf vor zwölf Silvesterparty für alle Kurzfristigen mit House, Latin, Elektro und vielem mehr von DJ Blues. Last, but not least steigt ebenfalls ab 23 Uhr das My Secret Garden Silvesterspecial im Kunsthaus Rheinania. Wer jenseits von Pop und Charts feiern möchte, kann hier zu Indie, Elektropop und 80ern ins neue Jahr tanzen. Guten Rutsch! •nj