Wie sehen Sexualpädagogik und Aufklärungsunterricht an deutschen Schulen eigentlich aus? Gibt es immer noch die langweilige Bücher, in denen schon vor zehn Jahren gezeigt wird, wie Heten es machen? Der Schauspieler und Theaterpädagoge Thomas Wißmann hat sich mit seinem Kollegen Andreas Schmid ein kleines Solotheaterstück zum Thema „Vielfalt“ ausgedacht und seit dessen Premiere 2015 in über 20 Vorstellungen vor mehr als 1000 Schülern und Erwachsenen an allen Schulformen gespielt. Auf eine witzige, niemals belehrende Art erleben die Zuschauer den Umgang des Protagonisten Stefan Weh mit Gewalt, Unverständnis und Ablehnung. Und worum geht’s? Ein Journalist recherchiert in einer Schulklasse zum Thema „Schwulenhass“. Wie nennt man Homosexuelle? Wie bewegen sie sich? Und was ist eine schwule Matheaufgabe? Ergänzt werden seine Nachforschungen durch seine eigenen Erfahrungen als junger homosexueller Mann … Mit „Von Herzen Schwul“ schafft Thomas Wißmann vor allem eins: Den Jugendlichen (und Erwachsenen) den Spiegel vorzuhalten. Egal ob hetero, homo, trans oder bi – alle haben schon einmal Liebeskummer gehabt und jeder musste schon einmal Ablehnungen erfahren. Im Kern sind wir eben alle Menschen – und darum sollte es im Schulunterricht doch auch gehen, oder?! Wer mehr über das Stück erfahren oder Thomas Wißmann live erleben möchte, der findet auf seiner Website alle nötigen Infos und die nächsten Vorstellungstermine. Wir sind von ganzem Herzen dabei – von ganzem, schwulen Herzen. (ds)

www.thomas-wissmann.de/vonherzenschwul