Pride Salon zum CSD – Zaghafte Annäherung in der Kölner Community

Passend zur Jahreszeit herrschte am 13. April verhaltene Frühlingsstimmung im Pride Salon. Die impulsgebende Gesprächsreihe wurde von Aktivisten, Kreativen und Interessierten der Kölner LGBTI*Q-Szene ins Leben gerufen. Diesmal besuchten ca. 35 Frauen und Männer die von Jonathan Briefs und Marcel Dams souverän moderierte Veranstaltung im Kölner Barcelon.

× Erweitern KluST

Ihnen gegenüber standen die KLuST-Vorstände Guido Richter und Joerg Altenrath sowie der Paradeleiter Jörg Kalitowitsch. Außerdem anwesend war KLuST-Beirat Frank Schmidt.

Zunächst wurde Jörg Kalitowitsch zu den Hintergründen der Anmeldung und Abrechnung der Parade durch ihn als Einzelperson befragt. Erneut gelang es ihm in der halbstündigen Befragung nicht, dieses Konstrukt transparent darzustellen. Hier besteht in Zukunft dringend Handlungsbedarf.

Die beiden KLuST-Vorstände hatten zunächst sichtlich Mühe, die Geschehnisse rund um das Thema Insolvenz zu erklären. Klar geworden ist, dass nie Insolvenz beantragt wurde, sondern die Eröffnung eines Verfahrens. Dieses wurde nach Sichtung durch den Insolvenzrichter und einen sachverständigen Fachanwalt nicht eröffnet, sondern der Verein wurde angewiesen Konzepte und Lösungen mit den Gläubigern zu suchen.

× Erweitern Foto: Stefan Kraushaar CSD Köln / Cologne Pride

Nachdem diese geprüft wurden, erfolgte die Aufforderung den Antrag umgehend zurückzunehmen, was am 28. März geschah. Guido Richter betonte, dass sofort als oberstes Gremium des Vereins die Mitglieder informiert wurden. Schon einen Tag später - gleichzeitig mit der Einladung zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung samt Ankündigung einer Vorstandswahl - war es soweit.

Vorwürfen der Geheimniskrämerei begegnete der Vorstand mit Zeitgründen und Verweisen auf die turbulente Zeit. Die Frage, ob nicht doch ein Anruf oder eine E-Mail an das sogenannte „Lenkungsteam“ möglich gewesen wäre, muss sich der KLuST-Vorstand trotzdem gefallen lassen.

Während der Phase der Verunsicherung hatte sich ein Bündnis aus Vereinen formiert, um im schlimmsten Fall den CSD 2017 durchführen zu können. Als eine Art Sprecherin dieses „Bündnisses“ war Ex-KLuST-Vorstandsfrau Sabine Arnolds anwesend. Sie berichtete von den fortgeschrittenen Planungen und Ergebnissen - unterstützt von Vertretern des Rubicon und der Initiative „Stonewall - remember andact“ (ehemals „Alternativer CSD Köln“).

Weitere Vertreter des Bündnisses waren entweder nicht anwesend oder blieben stumm. Ebenso übrigens wie das „Lenkungsteam“, von dem lediglich ein Mitglied vor Ort war. Wie beinahe alle anderen Mitwirkenden des Bündnisses, dessen Gründung einer gGmbH an Formfehlern und den nur angekündigten öffentlichen Geldern scheiterte, signalisierte Arnolds vorsichtig Bereitschaft, den KLuST zu unterstützen.

Die anwesenden Vorstände bedankten sich bei der Community für den Beistand und den Notfallplan in der unsicheren Zeit. Der im Pride Salon entwickelte Slogan könne allerdings leider nicht das bereits im Herbst mit breiter Unterstützung beschlossene Motto ersetzen. Es als Ergänzung zu verwenden, sei aber gern gesehen und gewünscht.

Der CSD in Köln findet vom 7. – 9. 7.2017 statt., die Demonstration am 9. Juli! Der Dyke March Cologne am 8.7.2017. Die Stonewall Themenwoche vom 1. – 7. 7. 2017.