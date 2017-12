× Erweitern Schleife

Am 1. Dezember rücken die Themen HIV und Aids am Welt-Aids-Tag wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. In Köln bekommen pro Woche drei Menschen ein positives Testergebnis mitgeteilt. Zahlreiche Kölner Unternehmen, Organisationen und Schulen unterstützen diesen Tag durch eigene Spendenaktionen. Neben vielen anderen Aktionen findet auf dem Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz von 16.00-17.00 Uhr ein Promi Glühweinverkauf mit Eric Schroth, Björn Heuser und Jo Weil statt.