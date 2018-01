× Erweitern Fasshauer

In Köln gehört Thomas Fasshauer (42) zum unersetzbaren Inventar der Partyszene. Ebenso wie seine Partyreihe, die legendäre SEXY. Nächstes Jahr feiert das internationale Event seinen 10-jährigen Geburtstag. Für uns Grund genug, den immer gutgelaunten Veranstalter ins Kreuzverhör zu nehmen. Interview: Dennis Stephan

Münchener Kindel

Thomas ist ein echtes Münchner Kindel. Mit Mitte zwanzig wanderte er nach Köln aus. Seitdem fühlt er sich in der Domstadt pudelwohl. Wer braucht denn auch "O'zapft", wenn er "Kölle Alaaf" haben kann?

Sonntagsbrötchen

Das perfekte Frühstück beschreibt Thomas so: "Gleich nach dem Aufstehen einen leckeren Cappuccino, dazu frische Brötchen von meinem Lieblingsbäcker und gerne noch eine Portion selbstgemachte Rühreier mit Käse, Tomaten und frischen Kräutern." Mondän!

Hobbypianist

Weder Golfen noch Briefmarkensammeln – Thomas' großes Hobby und musische Leidenschaft ist das Pianospielen. "Ich komponiere meine eigenen Stücke. Wenn ich am Piano sitze, kann ich super abschalten". Fun Fact: Die SEXY-Hymne "High on SEXY" stammt in Teilen auch von ihm.

Serienjunkie

Filme schaut Thomas weniger, dafür ist er vor einiger Zeit zum Serien-Junkie geworden: Game of Thrones, Die Brücke, Westworld, Stranger Things ... Und Netflix sei Dank muss er trockenen Entzug noch lange nicht fürchten.

Teleportation

Dürfte er sich eine Superkraft aussuchen, dann hielte er Teleportation für eine nützliche Fähigkeit: "Das wäre sehr praktisch, denn ich finde wegen meiner Arbeit kaum Zeit, zu Reisen und könnte so mehr von der Welt sehen."

Gesamtpacket

Zu einer gelungen Party gehören, laut Thomas, neben einer tollen Location auch "modernste Club-Technik, eine spektakuläre Show mit jeder Menge sexy Tänzern und natürlich ein Weltklasse Line-up mit internationalen Star-DJs."