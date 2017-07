TARZAN auf dem Heumarkt

Am 9. Juli wird der Hauptdarsteller aus dem Tarzan Musical in Oberhausen, Josh Strickland, zu einem Auftritt beim Kölner CSD erwartet. „Nichts könnte mich mehr freuen, als als Tarzan auch die Kölner Community zu begeistern“ sagt der offen schwule Darsteller dazu. Disneys Musical Tarzan bricht alle Besucherrekorde am Standort Oberhausen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die spektakuläre Show zum Publikumsmagneten in der Metropole Ruhr entwickelt. Die mitreißende Musik von Weltstar Phil Collins, die atemberaubenden Flugszenen, die eigens designten Kulissen und die Originalregie von Bob Crowley erzeugen die perfekte Illusion und lassen die Dschungelwelt lebendig werden.

Josh Strickland stammt aus Charleston, South Carolina (USA). Dort ließ er sich in Schauspiel und Gesang, u. a. bei Deanna McBroom ausbilden. Seinen Durchbruch als Musicaldarsteller hatte er 2006 bei der Weltpremiere von Tarzan am New Yorker Broadway. Er kreierte die Rolle und wurde für seine Interpretation des Dschungelhelden von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Zusammen mit Phil Collins trat er in zahlreichen TV-Sendungen, wie Good Morning America oder The Today Show auf. Mit dem Musical "Rent" tourte er als Mark und Roger durch die USA. 2009 stand der Broadway Star in Las Vegas im Planet Hollywood Casino & Resort in "Peepshow" als Leadsänger auf der Bühne. An der Seite seiner Kollegin und Freundin Holly Madison spielte er bis 2011 in ihrer erfolgreichen Reality-Show "Holly’s World" mit. 2011 veröffentlichte das Multitalent seine erste Single "Report to the Floor", die es bereits in der ersten Woche unter die Top Ten der iTunes Dance Charts schaffte. Kurze Zeit später erschien bereits seine zweite Single "Last Dance". Neben seinen Bühnenengagements stand Josh immer wieder bei Disney Fanevents in Anaheim, Kalifornien und in Japan als Sänger auf der Bühne. Zuletzt beim großen Disney’s Broadway Hits Konzert in der Londoner Royal Albert Hall. Vor seiner Rückkehr in den Dschungel performte das sympathische Multitalent im Planet Hollywood Casino & Resort in Las Vegas.