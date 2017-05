Szeneporträt: Christian Rahmfeld

In diesem Monat widmen wir uns einem echten Sauerländer, der seit sieben Jahren Gutes für die Community tut. Christian (48) ist Referent der Fachstelle für Lesben, Schwule und Transgender in Köln – und das von der ersten Stunde an. Zunächst als Einzelkämpfer, seit 2013 mit kollegialer Unterstützung, setzt er sich für die Belange der LGBTI-Community ein. Die Fachstelle ist dabei ein Zweig der Dienststelle Diversity und wurde eingerichtet, um eine enge Vernetzung der Community mit Politik und Stadtverwaltung zu ermöglichen. Soviel Einsatz muss gelobt werden! (ds)

AUSGRENZUNGSKÄMPFER

Der Einsatz für völlige Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung ist Christian nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr wichtig. Er findet, gerade im alltäglichen Leben, wie z. B. in der Schule, Familie und beim Sport muss der Ausgrenzung von Minderheiten noch stärker entgegengewirkt werden.

REGENBOGENSTÄDTE

Genauso wichtig wie lokales Engagement ist Christian die Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Städten. Vor fünf Jahren bildete die Fachstelle LST mit Turin und Barcelona das Rainbow-Cities-Netzwerk, dem mittlerweile über 30 andere Städte in Europa und Süd- und Mittelamerika angehören. Eine gemeinsame Aktion des Rainbow-Cities-Netzwerks ist die jährlich stattfindende Ausstellung zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie.

DIPLOMAT

Christian möchte sich die Erfolge, der letzten Jahren nicht allein auf die Fahne schreiben, denn zum Gelingen einer Maßnahme gehören immer viele Beteiligte. Ein großer Erfolg war jüngst die Einrichtung von Wohneinheiten speziell für LSBTI-Flüchtlinge in Köln.

SPORTSFREUND

Privat genießt Christian Köln am liebsten im Sommer, wenn er mit seinem Partner im Freien unterwegs sein kann. Dann werden mit seiner Hobbymannschaft auch regelmäßig der Fußball über den Rasen gekickt oder die Pétanque-Kugeln durch die Gegend gerollt.

DRAUSSENTRINKER

Hin und wieder kann man Christian nach Feierabend oder am Wochenende bei einem Kaltgetränk im Biergarten antreffen. Ganz oben auf der Durstlöscherliste steht kein gepanschter Cocktail, sondern echtes Kölsch. Is klar, oder?!

VIELFALTSARBEITER

Von Ausstellungen über Diskussionsveranstaltungen bis zu Öffentlichkeitsarbeit ist alles in Christians Arbeitsalltag vertreten. Im letzten Jahr organisierte er mit dem lesbisch-schwulen Fanclub „Andersrum rut-wiess“ eine Banneraktion im Rheinenergie-Stadion. Alle Spieler des 1. FC Köln trugen Shirts mit dem Motto „queer gewinnt – schwule Pässe gibt es nicht“.