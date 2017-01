Szenegesicht Jörg Altenrath

× 1 von 7 Erweitern Jörg Altenrath × 2 von 7 Erweitern Filmtipp × 3 von 7 Erweitern Münze × 4 von 7 Erweitern Künstler × 5 von 7 Erweitern Gericht × 6 von 7 Erweitern Kreuzfahrt × 7 von 7 Erweitern Heidenreich Prev Next

Jörg Altenrath wurde nicht nur in der Stadt mit "K" geboren, sondern sogar in der Stadt mit "Kö..." - nämlich Königswinter, ein paar Kilometer von der damaligen Hauptstadt Bonn entfernt gelegen, wo er dann aufwuchs. Spätestens seit dem Studium verfiel er aber dem irrationalen, liebestrunkenen und selbstbesoffenen Charme von Köln, wo er (mit kleinen Unterbrechungen) nun schon über 20 Jahre wohnt. Seit 2016 ist er Vorstandsmitglied des KLuST und verantwortet hier vorwiegend die Entwicklung der ColognePride Gala und die CSD Bühnenprogramme auf dem Heumarkt und dem Alter Markt und versucht dort verzweifelt die Balance zwischen Pop & Politik, Irrwitz & Inhalt und Sinn & Sinnlichkeit zu halten.

Lieblingsstädte

Athen

Griechenland hat es gerade schwer und ist doch die Wiege unserer Demokratie - und auch die ist nicht immer leicht...

Regensburg

Mein Exil, wenn Köln zu laut wird ... und das Beste, der Dom steht en miniature (mit "nur" 105 Metern Höhe) auch da.

Köln

Ohne Worte!

Lieblingsfilme

Gefährliche Liebschaften

Das perfekte Drama, mit einer grandiosen Glenn Close.

Der Teufel trägt Prada

Die perfekte Komödie, mit einer überragenden Meryl Streep.

Lieblingskünstler

Henry Moore, Großbritannien

Jan Vermeer, Niederlanden

Thomas von Klettenberg, Köln

Lieblingsgerichte

Penne Alfredo

Ente in allen Variationen

Himmel un Ääd

Lieblingsbücher

"The importance of being Earnest" von Oscar Wilde

"Der Lügner" von Stephen Fry

"Rudernde Hunde" von Elke Heidenreich

Lieblingsfortbewegungsmittel

Situationsbedingt, für längere Strecken gern der ICE, für kürzere das Taxi oder die Kölner Rheinseilbahn, im Urlaub gerne Fähren und im nächsten Herbst natürlich unbedingt die "Nefeli" zur ersten mCruise.