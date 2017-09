Für dich in Amt und Würden? Sven Lehmann – Bündnis90/Grüne

× Erweitern Foto: Privat Sven Lehmann und Arndt Klocke Sven Lehmann und Arndt Klocke sind privat und beruflich ein Paar.

Im Juni 2010 wurde Sven Lehmann, Jahrgang 1979, zum Landesvorsitzenden der Grünen NRW gewählt. Bei der diesjährigen Bundestagswahl ist er der Kandidat für den Wahlkreis Köln II (Stadtbezirke Lindenthal, Rodenkirchen, Altstadt/Süd sowie Neustadt/Süd). Gleich nach dem Abitur im Jahre 1999 ist er den Grünen beigetreten und hat sich in der Kommunalpolitik engagiert. Seine Parole lautet „Mit Leidenschaft für Gerechtigkeit“ – soziale Themen sind sein Herzensanliegen.“

Grüne Politik bedeutet auch, dass man sich mit Umweltfragen besonders auseinandersetzt, denn „Wir sind die erste Generation, die das Artensterben mitbekommt, den Klimawandel so richtig spürt, aber auch die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. Wir müssen eintreten für unseren Planeten, sonst gibt es ihn bald nicht mehr.“

Besonders stark machen will sich Sven Lehman für soziale Gerechtigkeit und gleiche Rechte, denn „viele Menschen haben aufgrund ihres Nachnamens oder der Herkunft nicht dieselben Chancen, wodurch sich die soziale Kluft weiter vergrößert, das möchte ich stoppen.“

Besonders skandalös findet er, „dass Kinder bekommen in Deutschland ein Armutsrisiko ist. Dass Menschen, Alleinerziehende, oft in Hartz4 landen, weil sie Kinder bekommen haben dass viele Menschen in Großstädten keinen Wohnraum mehr in den Innenstädten bekommen, der bezahlbar ist und immer weiter rausgedrängt werden.“ Er setzt sich ein für eine soziale Politik, in der die Gesellschaft zusammenhält, „nur zusammen kommt man als Gesellschaft weiter und nicht durch soziale Spaltung, wie das andere Parteien vorhaben.“ Vielfalt ist Bereicherung, kein Manko. „Ich möchte unsere offene freie Gesellschaft verteidigen. Eine Demokratie, in der alle teilhaben können.“

