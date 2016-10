× Erweitern Sixxpack

Ihre Tour Mantastic SIXXPAXX ‚„10 Men – 10 Dreams“ startet Mitte Oktober und führt die Künstler auch nach NRW. Die Kerle überzeugen mit einer modernen Bühnenshow aus Akrobatik, Erotik, Gesang, Tanzchoreografien, Pole- und Breakdance Einlagen. „Ob zukünftige Bräute, Geburtstagskinder, beste Freundinnen oder frisch Geschiedene – wir wissen wie wir den Frauen den Kopf verdrehen und sie reihenweise vor Begeisterung von ihren Stühlen reißen können“, beschreibt Bastian Maan, Gründungsmitglied der SIXXPAXX, die Show. „Der Name SIXX PAXX steht für akrobatische Shows, außergewöhnliches Entertainment, ein durchgehend professionelles Auftreten seiner Künstler in Verbundenheit mit Charme, Ästhetik und natürlich einem Sixpack." Am 15.10. sind sie in Köln und zwei Tage später in Leverkusen.