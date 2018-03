Schwul darf kein Schimpfwort sein

× Erweitern Schimpfwort

„Schwul“ ist das häufigste Schimpfwort in Schulen. Das anyway in Köln baut deshalb seine Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit aus. Ab sofort kümmern sich zwei neue Mitarbeiter darum, dass Kölner Schüler die Grundlagen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt lernen. Im Rahmen des Projektes WiR* kommen Schüler und Multiplikatoren in das anyway, um an Workshops rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt teilzunehmen. Im Fokus steht das Lernen von Begriffen, der Abbau von Klischees und Stereotypen und die direkte Begegnung mit jungen Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Personen.