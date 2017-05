Sängerin LP unterstützt Flüchtlingsinitiative

× Erweitern Sängerin LP

Wie sich aus einer spontanen Idee etwas ganz Besonderes entwickeln kann, erlebte die Kölner Flüchtlingsorganisation queer.salam.cologne e.V.

Filmemacherin und Teammitglied Susanne Sgrazzutti produzierte zum Einjährigen im März 2017 ein Video mit den schönsten und emotionalsten Momenten der Zusammenarbeit mit LGBTI*Geflüchteten in Köln. Als Musik dazu wählte sie den großen Hit „Lost on you“ von LP. Das offizielle Video von der New Yorker Künstlerin wurde allein auf Youtube 117 Mio Mal geklickt.

Spontan kam von den queer.salam-Mitgliedern der Wunsch, das selbstgeschnittene Video in den sozialen Netzwerken teilen zu dürfen. Um das legal zu tun, meldete sich queer.salam.cologne bei dem Musikverlag BMG und schickte auch das eigene Musikvideo zur Ansicht. Allein das schnelle und positive Feedback darauf war schon eine freudige Überraschung für alle. Die Künstlerin lud queer.salam.cologne in die Live Music Hall in Köln-Ehrenfeld ein, um sich bei einem privaten Meet&Greet kennenzulernen und anschließend bei ihrem Konzert am 12.4.2017 zu feiern.

Das Treffen im Backstagebereich selbst übertraf alle Erwartungen. Laura Pergolizzi (LP) begrüßte jeden einzelnen mit einer herzlichen Umarmung und nahm sich viel Zeit. In entspannter Atmosphäre plauderten die Geflüchteten mit LP über ihren Neustart in Deutschland und Laura zeigte Verständnis wie schwer es sei eine fremde Sprache zu lernen. Das anschließende Konzert und die Live-Performance von „Lost on you“ waren die Krönung für alle Beteiligten. Und wenige Wochen später kam auch die offizielle Lizenz für das Musikvideo von queer.salam.cologne.