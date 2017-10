Der Run of Colours zog bei schönstem Herbstwetter insgesamt 1.620 Läufer über die 5- und 10-km-Distanzen an. Den ersten Preis für das beste Kostüm gewann Carolin Krämer als Superwoman. Das beste Spendenergebnis erzielte Steffi Sczuka. Sie hatte in den letzten Wochen 1.177,77 Euro gesammelt und kann sich nun über zwei Flugtickets nach Paris von Air France freuen. Insgesamt sammelten die 19 Spendenläufer 3.925,65 Euro für die Angebote der Aidshilfe.

