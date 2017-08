× 1 von 2 Erweitern Ruhr CSD ESSEN × 2 von 2 Erweitern Ruhr CSD ESSEN Prev Next

Der diesjährige RUHR CSD ESSEN am 4. und 5. August lässt es krachen und zeigt Herz. Unter dem Motto „Du hast die Wahl” sind wieder alle offenherzigen Menschen eingeladen, mit der Community auf dem Kennedyplatz zu feiern. Neben der „Glück-Auf-Parade” am Samstag und dem Gottesdienst in der Marktkirche sowie der Karaoke- und neuen Talentshow am Freitag präsentiert der Ruhr CSD Essen am Samstag wieder ein vielschichtiges Programm mit Talk, Show und Musik auf der Hauptbühne. Mit dabei sind Holger Edmaier, Kordula Völker, Part of the Art, Green Lemonande, Travestie „The Dreams”, Chris Taylor und Zeitflug. Für alle Party- und Tanzhungrigen lockt die Tanzbühne am Samstag an der Marktkirche mit DJ Marauder. Die offizielle Party findet am Samstag auf dem Gelände an der Maxstraße 62 (The Clou Club) im großen Partyzelt statt.

Die Demo startet am Samstag um 13 Uhr am Hauptbahnhof und zieht durch die Fußgängerzone bis zum Eintreffen auf dem Kennedyplatz gegen 14 Uhr. Mit dabei sind die verschiedensten Gruppen und Vereine aus der ganzen Region und Vertreter verschiedener politischer Parteien. Auch der Schirmherr des RUHR CSD ESSEN, Oberbürgermeister Thomas Kufen, wird zum CSD kommen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Du hast die Wahl“.Das Bühnenprogramm des RUHR CSD ESSEN startet am Samstag um 12 Uhr. Dazu gehört ein politischer Talk zur Bundestagswahl 2017 gegen 18 Uhr. Die Schweigeminute der Aidshilfe soll an die HIV und Aids Verstorbenen erinnern.