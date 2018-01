× Erweitern vvg Röschen SITZUNG

Die Röschen-Sitzungen in 2018 stehen unter dem Motto: „RÖSCHEN AL DENTE – Picknick am Po“. Denn in dieser Session reist das Team der Röschen Sitzung nach „Bella Italia“ und schöpft aus dem Vollen. Von Adria bis Zuppa Romana ist alles dabei, was den Italienfreund begeistert. Schließlich ist Köln eine alte Römerstadt. Endlich kommt zusammen, was zusammen gehört: italienisches Temperament und rheinländischer Humor, Pizza und „Himmel un Äd“, Chianti und Kölsch. Und zu all dem nehmen sich zwei kleine Italiener bei der Hand und wandern staunend durch die Schaafenstraße. Auch dieses Mal schreitet die Röschen Sitzung auf der schmalen Via Appia zwischen Kunst, Kitsch und Klischee, und das wie immer mit viel Spaß und Amore.