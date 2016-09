Bumms. Einen besseren Diskussionseinstieg über Diskriminierung innerhalb der Szene kann schwuler Mann wohl kaum leisten. Du kannst Einzelhandeslkaufmann David aus Köln noch bis Samstag ins Finale von Mr Gay Germany wählen. Unser Interview.

× Erweitern Foto: Mr. Gay Germany David

Warum machst du bei der Wahl mit?

Ich mache bei der Wahl mit um intern etwas zu bewegen und natürlich unsere Botschaft nach Außen zu tragen. Ich hab viel vor und eine Vision. Dazu aber erst mehr, wenn wir unsere Kampagnen vorstellen. Vorausgesetzt, man kommt ins Finale.

Du lebst in Köln - wie schwul ist Köln nun wirklich?

Ich finde Köln gar nicht so schwul. Sehr tolerant ist es, was ich gut finde. Man kann hier getrost am Rhein spazieren gehen, ohne gleich blöde Sprüche gedrückt zu kriegen. Aber es gibt auch Ecken, wo man das eventuell lassen sollte.

Hast Du schon Diskriminierungserfahungen gemacht?

Ich für meinen Teil hab eher Diskrimierungen in der Szene erlebt, sonst aber wenig bis gar nicht.

Du hast mal gegenüber rik gesagt, du magst Nutella. Musst du darauf jetzt verzichten für die Figur?

Ich würde niemals auf Nutella verzichten!

Wie wichtig ist „der perfekte Body" heute in der Szene und bei so einer Wahl?

Den „perfekten“ Body hab ich nicht, den gibt es auich gar nicht. Bei der Wahl wird ein Repräsentant der Szene gesucht. Ohne sich gleich auf seinen Körper reduzieren zu müssen – ob der nun „Top“ oder „Flop“ ist. Liegt eh immer im Auge des Betrachters!

•Interview: Christian Knuth

Hier kannst du für David voten. Likes und die Anzahl der geteilten Beiträge werden gezählt: