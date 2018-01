× Erweitern Enrique Doleschy

Enrique Doleschy, 29 Jahre, Finanzberater aus Mainz wurde am 2. Dezembeer in Köln zum MR GAY GERMANY 2018 gewählt. Nachdem sich 2017 wieder über 120 Männer beworben haben, wurden die besten zwanzig zum Vorentscheid eingeladen, um ihre Ideen für das Amtsjahr zu präsentieren. Acht von ihnen zogen ins Finale ein und hatten fünf Wochen Zeit, ihre frei gewählte Gleichstellungskampagne auszuarbeiten. Beim Finale in Köln mussten die fertigen Konzepte präsentiert werden. Insgesamt konnte sich Enrique in acht Challenges gegen seine Mitstreiter durchsetzen.

Neben dem Herzstück, der Kampagne, musste ein Test über LGBT Wissen geschrieben werden, eine politische Fragerunde absolviert, eine Social Media Challenge, eine TV/Radiointerview, eine Fotoshooting sowie eine Sportschallenge gemeistert werden. Der Catwalk wurde live bei der großen Finalshow im Bootshaus Köln vor den 2000 Gästen der SEXY Party Cologne ausgetragen. Im Onlinevoting entschieden die Fans zusätzlich über ihren Liebling. Enrique war punktemäßig überall vorne und konnte vier Challenges als Sieger verbuchen, was ihm den Gesamtpunktesieg einbrachte und ihn zum neuen LGBT-Botschafter Deutschlands kürte.