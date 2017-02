Möchtest du mich heiraten?

× Erweitern Verlobung Kuss

Öffentliche Verlobungen sind keine Seltenheit. Das Jugendzentrum anyway wollte feststellen, wie Passanten am Kölner Dom auf eine schwule Verlobung reagieren. Dazu wurden diese aufgefordert, kurz einen Video des Antrags zu drehen. Verwunderung, erstaunen, verdutze Gesichter aber auch große Freude – so lassen sich die Reaktionen zusammenfassen. Die Idee zum Video hatte Enrico aus dem queeren Jugendzentrum anyway in Köln. „Ich habe mich oft gefragt wie tolerant Köln wirklich ist. Wie würden die Menschen darauf reagieren, wenn etwas gewohntes plötzlich neu und anders wird?", erzählt der 19-Jährige.

Die Reaktionen waren überwiegend positiv, nur eine negative Bemerkung begegnete dem jungen Filmteam.