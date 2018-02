× Erweitern Foto: Christian Kreitz Miss Delicious

Wer in Kölns queerer Partyszene unterwegs ist, kommt an Fernando aka Miss Delicious nicht vorbei. Fernando wuchs im brasilianischen Recife in einer streng katholischen Familie auf. Um endlich frei leben zu können, wanderte er nach Europa aus – nicht zuletzt motiviert von seinem Lieblingsfilm „Flashdance“. Nachdem er erst in Paris gelandet war, verliebte er sich in einen Mann aus Düsseldorf und beschloss in Deutschland heimisch zu werden. Seitdem sorgt sein Alter Ego für gute Musik und noch bessere nächtliche Tanzstimmung.

Drag statt Gogo

Was die wenigsten wissen: Bevor Fernando Drag-DJane wurde, arbeitete er als Gogo-Tänzer und Animateur. „Irgendwann hatte ich so viel Schminke im Gesicht, dass der Clubbetreiber mich fragte, ob ich nicht lieber Drag sein wolle.“ Voilá, a star was born.

Quasselstrippe

Es dauert zwei Stunden bis aus Fernando Miss Delicious geworden ist – Ferngespräche eingerechnet. „Ich könnte schneller sein, aber ich telefoniere zu viel.“ Dafür läuft das Abschminken wie geschmiert: gerade einmal drei Minuten!

Oral-Talent

Fernando spricht sieben Sprachen: Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch … und Kölsch. „Ich liebe fremde Kulturen und reise gerne. Meine Lieblingssprache ist Spanisch. Me gusta mucho.“

Balkonliebhaber ohne Makel

Fernando hat keine schlechten Eigenheiten – zumindest keine, die ihm spontan einfallen. Sein Apartment dagegen ganz klar schon: „In meiner Wohnung fehlt ein Balkon.“

Anno Britney

Auf ihr Alter angesprochen, antwortet Miss Delicious charmant wie eine echte Drag Queen: „Älter als Britney und jünger als Madonna.“ Zur Info: Britney ist 36 und Madonna 59. Do your math!